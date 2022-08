F1, Red Bull e Honda rinnovano la partnership fino al 2025 (Di martedì 2 agosto 2022) Continua la partnership tra Red Bull e Honda, che hanno esteso fino al 2025 la collaborazione in F1. La casa nipponica continuerà quindi a fornire supporto alla Red Bull Powertrains, la società costituita dalla casa austriaca che ha rilevato la proprietà intellettuale del motore Honda, ritiratasi alla fine della scorsa stagione. Inizialmente l’accordo era destinato a terminare nel 2023, ma con la Red Bull concentrata sul nuovo progetto di power unit che entrerà in vigore nel 2026, le due società hanno deciso di estendere la collaborazione per altre due stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Continua latra Red, che hanno estesoalla collaborazione in F1. La casa nipponica continuerà quindi a fornire supporto alla RedPowertrains, la società costituita dalla casa austriaca che ha rilevato la proprietà intellettuale del motore, ritiratasi alla fine della scorsa stagione. Inizialmente l’accordo era destinato a terminare nel 2023, ma con la Redconcentrata sul nuovo progetto di power unit che entrerà in vigore nel 2026, le due società hanno deciso di estendere la collaborazione per altre due stagioni. SportFace.

