Claudia Cardinale smentisce di essere in ospizio: "Sto in campagna vicino Parigi" (Di martedì 2 agosto 2022) L'attrice rassicura i fan dopo le voci che la volevano ricoverata in una casa di cura in Francia contro la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) L'attrice rassicura i fan dopo le voci che la volevano ricoverata in una casa di cura in Francia contro la sua ...

Lord_Spleen : RT @Dear_Lonely1: Burt Lancaster, Claudia Cardinale and Alain Delon at the Il Gattopardo premiere, 1963 - paolocosso : Claudia Cardinale scaccia le voci sul ricovero forzato: «Sono in piena salute con i miei figli» #openonline… - ParliamoDiNews : Claudia Cardinale smentisce il suo ricovero: `Sono accanto alla famiglia` #Speciali #IMAXe3D #Cinemabusiness #D23… - filo___sofia : RT @Dear_Lonely1: Burt Lancaster, Claudia Cardinale and Alain Delon at the Il Gattopardo premiere, 1963 - 3cinematographe : Claudia Cardinale smentisce il suo ricovero non volontario in una casa di riposo. L'attrice rassicura i fan e dice… -