Ayman al-Zawahiri, la sua morte racconta il legame mai interrotto tra i Taliban e al-Qaeda. E c'è chi propone i funerali di Stato (Di martedì 2 agosto 2022) Non sono andati a scovarlo tra le impervie montagne al confine con il Pakistan e nemmeno in una delle safe house di al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri, il leader dell'organizzazione terroristica fondata da Osama bin Laden, si trovava là dove nessuno, tranne l'occhio lungo della Cia, pensava di poterlo trovare: in un'abitazione nel cuore della capitale dell'Afghanistan, Kabul. L'uccisione del capo de La Base racconta molto dei rapporti tra l'organizzazione terroristica più famosa del mondo e i nuovi signori dell'Afghanistan, i Taliban. Una storia di rapporti mai interrotti, di fiducia reciproca e, forse, anche di tradimenti in nome dell'apertura di un canale internazionale per il nuovo Emirato Islamico. L'elemento chiave è proprio il luogo scelto dal dottore egiziano per condurre gli ultimi mesi della sua ...

