Arisa nuda su Instagram per celebrare la sua unicità: "Sono donna ma anche uomo" (Di martedì 2 agosto 2022) Arisa continua ad avanzare fieramente nel suo percorso di scoperta personale, intima, della sua femminilità. Ma questa volta lo fa in modo eclatante, facendo un passo in più: "Sono ogni donna, ma Sono anche un uomo. E non c'è niente di sbagliato in me" – così scrive sui social. Arisa travolge i social: "Sono donna ma anche uomo" Le parole in questione, ad ogni modo, fanno da corredo ad uno scatto in cui si mostra nuda, solamente le mani a coprire le parti intime e i pixel che nascondono il seno. Poi, nelle stories, una spiegazione più approfondita di quel pensiero definito da più parti come "gender fluid". Le due anime della cantante La cantante, in tal modo, spiega in che cosa ...

