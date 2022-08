Archie Battersbee, accolto il ricorso dei genitori: stop all’iter per sospendere il sostegno vitale (Di martedì 2 agosto 2022) Era stato stabilito per il 2 agosto 2022 alle 13 (ora italiana) il via libera all’interruzione del sostegno vitale ad Archie Battersbee, il 12enne inglese in coma da mesi dopo essere stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorso. Ma a quanto pare i genitori del ragazzo, Hollie Dance e Paul Battersbee, supportati da un avvocato che sostiene ci sia stata una “Violazione del diritto internazionale”, sono riusciti a presentare la documentazione necessaria al ricorso alla Corte Suprema, poco prima che scadesse il termine e venisse dato l’ok all’interruzione del supporto vitale presso il Royal London Hospital. The Supreme Court has today received an application for permission to appeal from the parents of Archie ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 2 agosto 2022) Era stato stabilito per il 2 agosto 2022 alle 13 (ora italiana) il via libera all’interruzione delad, il 12enne inglese in coma da mesi dopo essere stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorso. Ma a quanto pare idel ragazzo, Hollie Dance e Paul, supportati da un avvocato che sostiene ci sia stata una “Violazione del diritto internazionale”, sono riusciti a presentare la documentazione necessaria alalla Corte Suprema, poco prima che scadesse il termine e venisse dato l’ok all’interruzione del supportopresso il Royal London Hospital. The Supreme Court has today received an application for permission to appeal from the parents of...

