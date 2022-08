Torino, sede de La Stampa imbrattata con scritte “no vax” e no “war”. La Fnsi: “Vili attacchi non inficiano il lavoro dei colleghi” (Di lunedì 1 agosto 2022) scritte con vernice rossa e insulti con la sede torinese de La Stampa. “Questa notte la sede del nostro giornale, a Torino, è stata assalita e imbrattata da vandali no war, no vax, ma soprattutto ‘no brain’. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità e a garantire un’informazione corretta, libera e plurale” il commento firmato dalla direzione del quotidiano. La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime solidarietà ai giornalisti: “Nella certezza che non saranno Vili attacchi come questo a inficiare il lavoro dei colleghi”, la Fnsi chiede che sia fatta piena luce sull’accaduto e che gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)con vernice rossa e insulti con latorinese de La. “Questa notte ladel nostro giornale, a, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto ‘no brain’. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza. Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità e a garantire un’informazione corretta, libera e plurale” il commento firmato dalla direzione del quotidiano. La Federazione nazionale dellaitaliana esprime solidarietà ai giornalisti: “Nella certezza che non sarannocome questo a inficiare ildei”, lachiede che sia fatta piena luce sull’accaduto e che gli ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazaro nella sede del @TorinoFC_1906 per la firma: - iltoroaddosso : Mentre #Lazaro è in sede per firmare il contratto e nel pomeriggio #Miranchuk sosterrà le visite mediche, il… - SenatoriPD : RT @RossomandoPd: Imbrattata la sede de @LaStampa a #Torino. Condanno con fermezza, certa che questa azione vigliacca non condizionerà in n… - ninobizzintino : RT @BeppeGiulietti: In questi giorni la redazione de @LaStampa è stata oggetto di molti insulti,dall’Italia e dalla Russia,speriamo che le… - fcin1908it : Torino, Lazaro in sede per la firma: visite terminate, ufficialità in arrivo -