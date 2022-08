Rocco trovato morto nel suo letto a 74 anni, la scoperta dei carabinieri sul corpo. “Era con loro” (Di lunedì 1 agosto 2022) Tragedia Massa Finalese dove un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nel suo letto. Siamo in provincia di Modena e qui le autorità sono praticamente certe che l’uomo non sia morto di cause naturali, anzi. Dai primi riscontri sembra che l’anziano sia stato aggredito e picchiato a sangue e in seguito alle percosse sarebbe morto, proprio all’interno di casa sua. Il giallo però si infittisce nel momento in cui i vicini di casa riferiscono di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta. Una rapina finita male, un omicidio di origine familiare magari dovuto a qualche vecchio rancore? Nessuno ancora lo sa con certezza. Tuttavia, come riferisce la Gazzetta di Modena, la circostanza dell’omicidio sembra confermata in ambienti investigativi. Sul posto naturalmente sono intervenuti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Tragedia Massa Finalese dove un uomo di 74è statosenza vita nel suo. Siamo in provincia di Modena e qui le autorità sono praticamente certe che l’uomo non siadi cause naturali, anzi. Dai primi riscontri sembra che l’anziano sia stato aggredito e picchiato a sangue e in seguito alle percosse sarebbe, proprio all’interno di casa sua. Il giallo però si infittisce nel momento in cui i vicini di casa riferiscono di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta. Una rapina finita male, un omicidio di origine familiare magari dovuto a qualche vecchio rancore? Nessuno ancora lo sa con certezza. Tuttavia, come riferisce la Gazzetta di Modena, la circostanza dell’omicidio sembra confermata in ambienti investigativi. Sul posto naturalmente sono intervenuti i ...

