Rassicurazioni sugli iPhone 14 | saranno performanti anche con chip A15

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nessuna paura per i modelli14 in uscita a settembre e ben distinti dagli esemplari Pro della serie. Da tempo oramai si parla della dotazione hardware dei dispositivi Apple che avranno lo stessoA15 Bionic dei predecessori13. A differenza dei top di gamma assoluti Pro, niente plus dei nuoviA16 ma la cosa non deve affatto spaventare. Ne è più che convinto il il leaker ShrimpApplePro che chiarisce pure perché le soluzionicomunque. La prima cosa che va chiarita è che vecchi13 e nuovi14 e14 Max (o Plus) non garantiranno le stesse prestazioni. Il perché risiede in una rivisitazione hardware degli esperti: solo i dispositivi più recenti godranno di un nuovo modem ...