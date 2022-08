«Programma comune e no a Fratoianni, Bonelli, Di Maio»: Calenda spiega le sue condizioni per l’alleanza con il Pd – Il video (Di lunedì 1 agosto 2022) In un video di 2 minuti Carlo Calenda torna a esortare Enrico Letta «affinché arrivi una risposta, perché la stiamo aspettando da molto tempo». Il leader di Azione aveva già mandato una lettera, con data 31 luglio, al segretario del Pd con le due condizioni considerate necessarie per un’alleanza nelle prossime elezioni. Due punti che Calenda considera «il minimo sindacale per non mettere insieme un’accozzaglia piena di idee diverse». Il primo riguarda le cosiddette «personalità divisive», ovvero: Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Luigi Di Maio. Rispettivamente, le colpe dei tre sarebbero quelle di aver votato la sfiducia al governo Draghi per 55 volte (cosa che andrebbe in contrasto con l’Agenda Draghi, il Programma politico che un’eventuale ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) In undi 2 minuti Carlotorna a esortare Enrico Letta «affinché arrivi una risposta, perché la stiamo aspettando da molto tempo». Il leader di Azione aveva già mandato una lettera, con data 31 luglio, al segretario del Pd con le dueconsiderate necessarie per un’alleanza nelle prossime elezioni. Due punti checonsidera «il minimo sindacale per non mettere insieme un’accozzaglia piena di idee diverse». Il primo riguarda le cosiddette «personalità divisive», ovvero: Nicola, Angeloe Luigi Di. Rispettivamente, le colpe dei tre sarebbero quelle di aver votato la sfiducia al governo Draghi per 55 volte (cosa che andrebbe in contrasto con l’Agenda Draghi, ilpolitico che un’eventuale ...

