Milan, Kjaer torna in campo ed è già leader: “Siamo a buon punto” (Di lunedì 1 agosto 2022) Simon Kjaer, difensore del Milan, è tornato in campo a otto mesi di distanza dall’ultima volta nell'amichevole contro il Marsiglia Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Simon, difensore del, èto ina otto mesi di distanza dall’ultima volta nell'amichevole contro il Marsiglia

