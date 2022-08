Investite e uccise dal treno, un testimone: “Una sorella ha cercato di salvare l’altra” (Di lunedì 1 agosto 2022) La testimonianza di un ragazzo che si trovava in stazione quando è successo l'incidente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 agosto 2022) La testimonianza di un ragazzo che si trovava in stazione quando è successo l'incidente L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - rtl1025 : ?? Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla s… - FirenzePost : Investite e uccise dal treno, un testimone: “Una sorella ha cercato di salvare l’altra” - chil_q : TRAVOLTE E UCCISE DUE SORELLE INVESTITE DA TRENO Sono due sorelle di 15 e 17 anni, residenti in provincia di Bolog… - FirenzePost : Investite e uccise dal treno: il racconto di un testimone “Una sorella ha cercato di salvare l’altra” -