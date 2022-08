Il Napoli non chiude per l’attaccante e il Dortmund s’inserisce: la situazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Nonostante l’accordo sia già stato trovato, la trattativa che porterebbe Giovanni Simeone al Napoli è ora a serio rischio. Lo stallo è dovuto ai problemi nella cessione di Andrea Petagna al Monza, necessaria per poter fare spazio nel reparto offensivo all’attaccante dell’Hellas Verona. Gli azzurri non sono però l’unica squadra sulle tracce del Cholito. Le ottime prestazioni dell’argentino nella passata stagione hanno creato interesse anche al di fuori dell’Italia. Simeone Napoli Dortmund Sulle tracce del giocatore c’è infatti da segnalare il forte interesse del Borussia Dortmund. La sfortunatissima e drammatica malattia che ha colpito il nuovo acquisto Sebastian Haller e la fumata nera per Edinson Cavani hanno costretto i tedeschi a tornare sul mercato alla ricerca di un’altra punta da ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) Nonostante l’accordo sia già stato trovato, la trattativa che porterebbe Giovanni Simeone alè ora a serio rischio. Lo stallo è dovuto ai problemi nella cessione di Andrea Petagna al Monza, necessaria per poter fare spazio nel reparto offensivo aldell’Hellas Verona. Gli azzurri non sono però l’unica squadra sulle tracce del Cholito. Le ottime prestazioni dell’argentino nella passata stagione hanno creato interesse anche al di fuori dell’Italia. SimeoneSulle tracce del giocatore c’è infatti da segnalare il forte interesse del Borussia. La sfortunatissima e drammatica malattia che ha colpito il nuovo acquisto Sebastian Haller e la fumata nera per Edinson Cavani hanno costretto i tedeschi a tornare sul mercato alla ricerca di un’altra punta da ...

