Giulia e Alessia, le sorelle unite anche nella morte. Per i testimoni una ha cercato di salvare l'altra (Di lunedì 1 agosto 2022) Erano due sorelle le ragazze investite da un Frecciarossa domenica mattina, molto presto, alla stazione di Riccione. Vivevano a Castenaso (Bo) e avevano trascorso la notte nei locali della riviera. Una di 15 e l'altra di 17 anni. Giulia e Alessia sono morte insieme. Forse per colpa di un attraversamento incauto dei binari, forse perché una voleva salvare l'altra. Gli ultimi istanti di vita delle due sorelle sono ancora un mistero, così come le ore trascorse a Riccione. I dubbi degli inquirenti "Come mai – scrive il Messaggero riportando i dubbi degli inquirenti – le due avrebbero deciso di attraversare il binario vedendo che nell'altro c'era un treno fermo che costituiva una lunghissima barriera invalicabile? Tra le ipotesi degli inquirenti vi è ...

