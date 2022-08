Gerry Scotti | dopo quarant’anni è stufo della televisione | Arriva la decisione meditata da tempo

Leggi su newstv

(Di lunedì 1 agosto 2022) Lo zioentra nelle case degli Italiani da, ma se per il suo pubblico è una presenza sempre piacevole e rassicurante, forse per lui è giunto il momento di cambiare.(web source)Chi ha la fortuna (o sfortuna, dipende dai punti di vista) di avere giusto qualche anno in più, ricorda il giovane Virginioquando si occupava esclusivamente di musica, prima in radio e poi in, sotto l’egida di Radio Deejay prima e Deejay television poi. Virginio, detto, sin da allora comunica simpatia, la sua fisicità era decisamente diversa, ma la verve, il carisma e la bravura del conduttore ci sono già. L’erede dei grandi Con ilil suo target è mutato, anzi più che altro si è ampliato. Non più relegato alla ...