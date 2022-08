Forte-Venezia, il presidente Niederauer: “Ci sentiamo ma…” (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La suggestione di mercato c’è stata, ma una vera e propria trattativa non è mai decollata. Il Venezia avrebbe riaccolto volentieri Francesco Forte, trovando però una ferma opposizione del Benevento. La Strega e Fabio Caserta puntano sullo “Squalo” per la prossima stagione, a testimoniarlo ci sono le cessioni di Moncini alla Spal e di Lapadula al Cagliari. I giallorossi hanno fatto all-in sull’attaccante romano, facendo felice il tecnico di Melito di Porto Salvo che ha sempre immaginato un 4-3-3 con Forte terminale offensivo. A chiudere ogni possibilità per un ritorno in Laguna è stato il presidente Niederauer, smentendo in maniera netta l’ipotesi di un trasferimento, nonostante il tecnico Javorcic si aspetti qualche regalo per il pacchetto avanzato. “Ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La suggestione di mercato c’è stata, ma una vera e propria trattativa non è mai decollata. Ilavrebbe riaccolto volentieri Francesco, trovando però una ferma opposizione del Benevento. La Strega e Fabio Caserta puntano sullo “Squalo” per la prossima stagione, a testimoniarlo ci sono le cessioni di Moncini alla Spal e di Lapadula al Cagliari. I giallorossi hanno fatto all-in sull’attaccante romano, facendo felice il tecnico di Melito di Porto Salvo che ha sempre immaginato un 4-3-3 conterminale offensivo. A chiudere ogni possibilità per un ritorno in Laguna è stato il, smentendo in maniera netta l’ipotesi di un trasferimento, nonostante il tecnico Javorcic si aspetti qualche regalo per il pacchetto avanzato. “Ci ...

Ledbowski : @Luna_di_Venezia che se sei forte giochi sempre ovunque. - Luna_di_Venezia : @ngigneGra Il mio pensiero è appunto che mi piacerebbe tanto vedere alla Juve un 19enne forte forte imporsi in prima squadra ?? - ngigneGra : @Luna_di_Venezia Il mio pensiero è sempre lo stesso: a 19 anni se sei forte, forte, ti imponi anche in prima squad… - Luna_di_Venezia : @noianononhodet1 Tutto vero ?? speriamo ne dirottino qualcuno di veramente forte da noi.. - Luna_di_Venezia : @noianononhodet1 Non lo so Andrea...che forse non è forte come si attendeva ? Che non è adatto al gioco di Guardiola ? -