Fàbregas: “Voglio riportare il Como dove merita di stare: in Serie A” (Di lunedì 1 agosto 2022) Cesc Fàbregas ha firmato un contratto di due anni con il Como. Ecco le sue prime parole da calciatore della formazione lariana Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Cescha firmato un contratto di due anni con il. Ecco le sue prime parole da calciatore della formazione lariana

"Arrivo a Como con la stessa ambizione di sempre: sono qui per giocare, fare bene e vincere. Questa è la mia priorità, se dovesse cambiare qualcosa sarebbe il momento di appendere le scarpe al chiodo. ... Fabregas, una stella sul lago: "Voglio portare il Como in serie A" Voglio portare la società in Serie A. Spero che a partire da oggi possiamo costruire questo progetto insieme" ha detto Fabregas,. Per il club ha parlato il Ceo Dennis Wise: "Siamo felici della sua ...