Carlotta Toschi, la volontaria del centro Lgbt che si candida con Adinolfi e Di Stefano: «Ho respirato freschezza» (Di lunedì 1 agosto 2022) Da consulente legale per i diritti della comunità Lgbtq+ alla difesa della cosiddetta “famiglia tradizionale“, il passo è più breve di quanto si possa pensare. A dimostrarlo è la scelta fatta da Carlotta Toschi, 38enne avvocato difensore d’ufficio presso il Tribunale di Bologna e volontaria del centro Cassero, da sempre impegnata nel riconoscimento dei diritti delle persone trans, bisessuali, lesbiche e gay. Toschi, infatti, ha reso pubblica qualche giorno fa la sua volontà di candidarsi con una lista appoggiata da Mario Adinolfi e Simone Di Stefano: Alternativa per l’Italia, nome che richiama fortemente il partito tedesco di estrema destra Alternative fuer Deutschland. No Green pass e difesa della famiglia tradizionale «Ho ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Da consulente legale per i diritti della comunitàq+ alla difesa della cosiddetta “famiglia tradizionale“, il passo è più breve di quanto si possa pensare. A dimostrarlo è la scelta fatta da, 38enne avvocato difensore d’ufficio presso il Tribunale di Bologna edelCassero, da sempre impegnata nel riconoscimento dei diritti delle persone trans, bisessuali, lesbiche e gay., infatti, ha reso pubblica qualche giorno fa la sua volontà dirsi con una lista appoggiata da Marioe Simone Di: Alternativa per l’Italia, nome che richiama fortemente il partito tedesco di estrema destra Alternative fuer Deutschland. No Green pass e difesa della famiglia tradizionale «Ho ...

