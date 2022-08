Caldo record | agosto inizia con l' anticiclone africano | temperature vicine ai 40 gradi

Agenzia_Ansa : 'Viste le temperature estreme raggiunte quest'anno, i dati ci fanno ritenere che nel 2022 avremo un eccesso di mort… - Agenzia_Ansa : California in fiamme mentre gli Stati Uniti sono nella morsa del caldo con temperature record dal nord al sud del P… - Agenzia_Ansa : Temperature record in Italia, problemi persino sulle rotaie. Deraglia un treno a La Spezia, rallenta la metro 2 a M… - CominciaAdesso : RT @flash_meteo: Luglio 2022, secondo i dati della stazione meteo posta presso la nostra sede, è risultato il più caldo della serie storica… - cesipcrosignano : RT @flash_meteo: Luglio 2022, secondo i dati della stazione meteo posta presso la nostra sede, è risultato il più caldo della serie storica… -

... tanto che è stato capace di diventare uno dei titoli più popolari in tempo. Ora, la sua ... l'hardware portatile di Valve che sta continuando a vendere molto bene nonostante ilestivo non ...Benché inizi a fare piùgià da questo lunedì, le temperature stenteranno a salire sensibilmente in quanto soffieranno venti settentrionali che limiteranno l'escalation. Un'escalation che ...Il caldo non ci lascia. Appena un paio di giorni di temperatura leggermente più basse e poi la vampata. Il caldo irromperà nuovamente in Italia e lo fa in un agosto come sempre inizio delle partenze e ...Sono 22 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto, in aumento del 4% rispetto allo scorso anno, con una corsa a spiagge, campagne e montagna che riempie ...