Barcellona, Laporta annuncia: “Venduto il 25% del Barca Studios a socios.com” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha annunciato durante la presentazione di Jules Koundè un’importante novità nell’assetto societario del club. “Abbiamo Venduto il 25% del Barca Studios a socios.com per 100 milioni di euro – ha affermato il numero uno del club catalano – I Barça Studios sono gli NFT, i Tokken e il Metaverso del Barça. Abbiamo accolto un partner importante che ha fatto un investimento di rilievo, è una vendita definitiva ma che potrebbe essere recuperata in futuro.” L’obiettivo è sempre lo stesso, migliorare i conti e potersi permettere più spazio di manovra sul mercato. In tal senso saranno importanti anche le operazioni in uscita, con diversi giocatori in esubero che non rientrano più nel progetto di Xavi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Il presidente del, Joan, hato durante la presentazione di Jules Koundè un’importante novità nell’assetto societario del club. “Abbiamoil 25% del.com per 100 milioni di euro – ha affermato il numero uno del club catalano – I Barçasono gli NFT, i Tokken e il Metaverso del Barça. Abbiamo accolto un partner importante che ha fatto un investimento di rilievo, è una vendita definitiva ma che potrebbe essere recuperata in futuro.” L’obiettivo è sempre lo stesso, migliorare i conti e potersi permettere più spazio di manovra sul mercato. In tal senso saranno importanti anche le operazioni in uscita, con diversi giocatori in esubero che non rientrano più nel progetto di Xavi. SportFace.

sportface2016 : #Barcellona Il presidente #Laporta annuncia vendita del 25% del #BarcaStudios - TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #Barça Firma sul contratto fino al 30 giugno 2027 e presentazione ufficiale questa mattina per Ju… - Wiener_Blut1825 : @FBonaita @InterTennis94 @Glongari Chi conosce la storia del Barcellona sa gli infiniti handicap contro cui questa… - Calcionomico : De Jong non si muove dal Barcellona. Nella rosa di Xavi, non c’è un sostituto naturale per l’olandese. Sia Laporta… - nadi1913 : RT @MezzoMarrone: Ma qualcuno mi spiega perché da un mese a questa parte il Barcellona ha deciso di comprare letteralmente il mondo quando… -