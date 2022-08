Altro che giovani e quote rose: l’eletto medio nei Comuni italiani è maschio e 50enne (Di lunedì 1 agosto 2022) Uomo, poco meno che cinquantenne, diplomato, impiegato o imprenditore. È l’identikit dell’amministratore locale italiano medio, così come emerge da un’analisi realizzata Centro Studi Enti Locali per l’agenzia di stampa Adnkronos, sulla base dei dati del Viminale aggiornati al 27 luglio 2022 sui 121.386 amministratori dei Comuni italiani attualmente in carica, dei quali 19.547 assessori, 87.133 consiglieri, 1.019 presidenti di consiglio comunale, 618 vicepresidenti del consiglio e 7.452 sindaci. Gli amministratori uomini sono il doppio delle donne Dall’analisi dei dati del Csel emerge che a gestire la cosa pubblica, nei territori, sono soprattutto uomini: 80.240 contro le 40.991 donne. Per quanto riguarda l’età, poi, la media è 49 anni. Gli under 40 sono solo 2 su 10 e gli under 20 sono solo 84, vale a dire lo 0,1% del totale. Nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Uomo, poco meno che cinquantenne, diplomato, impiegato o imprenditore. È l’identikit dell’amministratore locale italiano, così come emerge da un’analisi realizzata Centro Studi Enti Locali per l’agenzia di stampa Adnkronos, sulla base dei dati del Viminale aggiornati al 27 luglio 2022 sui 121.386 amministratori deiattualmente in carica, dei quali 19.547 assessori, 87.133 consiglieri, 1.019 presidenti di consiglio comunale, 618 vicepresidenti del consiglio e 7.452 sindaci. Gli amministratori uomini sono il doppio delle donne Dall’analisi dei dati del Csel emerge che a gestire la cosa pubblica, nei territori, sono soprattutto uomini: 80.240 contro le 40.991 donne. Per quanto riguarda l’età, poi, la media è 49 anni. Gli under 40 sono solo 2 su 10 e gli under 20 sono solo 84, vale a dire lo 0,1% del totale. Nella ...

