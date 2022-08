Alfasigma annuncia l’accordo per l’acquisizione del 100% di Sofar

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 1 agosto 2022) AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANAè una realtà italiana specializzata in prodotti farmaceutici, integratori alimentari e dispositivi mediciconsolida la sua leadership nell’area gastrointestinale e il suo focus di ricerca sul microbiota Si prevede cheverrà conclusa nel mese di ottobre 2022S.p.A. ha sottoscritto un accordo per acquisire l’intero capitale sociale diS.p.A., azienda farmaceutica italiana con oltre mezzo secolo di storia operativa nella ricerca, produzione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari.con questa acquisizione aggiunge al suo portafoglio i prodotti di, nota in particolare per Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux e ...