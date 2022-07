(Di domenica 31 luglio 2022) La sfida tra uno dei wrestler più odiati in WWE ed uno che wrestler non è era uno dei match meglio costruiti di tutto il PPV SummerSlam 2022. Patedarrivano finalmente alla resa dei conti. Un match che ha rispettato le attese anche quando sono entrati in scena i due sfidanti, con un bellissimo coro da decine di elementi che ha intonato l’ormai celebre coro “Bumass”. HIGH FLYING!@PatShow #SummerSlam pic.twitter.com/7GDBd8ec8I— WWE (@WWE) July 31, 2022 Una sfida che a livello di lottato è stata abbastanza prevedibile con uno stile molto duro,è nelle corde di Baron. Un match lento, terribilmente lento, che ha vissuto di qualche spot interessante ma decisamente sotto il livello visto poco ...

Zona_Wrestling : WWE: Ecco come è andata tra Pat McAfee ed Happy Corbin - zazoomblog : WWE: Logan Paul sorprende tutti nel match con Miz ecco le clip delle sue mosse pazzesche - #Logan #sorprende #tutti… - zazoomblog : WWE: Logan Paul sorprende tutti nel match con Miz ecco le clip delle sue mosse pazzesche - #Logan #sorprende… - TSOWrestling : Ecco quale sarà il nuovo nome di battaglia di Io Shirai! #TSOW // #TSOS // #WWE // #SummerSlam - Zona_Wrestling : WWE: Logan Paul sorprende tutti nel match con Miz, ecco le clip delle sue mosse pazzesche -

World Wrestling

A pochi giorni di distanza da SummerSlam 2022 , l'evento più importante dell'anno in casa, abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la SmackDown Women's Champion Liv Morgan . Da NXT al ...cosa ...tutto quello che si sa sul prossimo film del DCEU, Black Adam. Data di uscita di Black Adam La ... Il ruolo di The Rock nellaha cementato il suo posto nella cultura pop molto prima di passare ... Sasha Banks e Naomi sempre più vicine al ritorno in WWE: ecco i dettagli La sfida tra uno dei wrestler più odiati in WWE ed uno che wrestler non è era uno dei match meglio costruiti di tutto il PPV SummerSlam 2022. Pat McAfee ed Happy Corbin arrivano finalmente alla resa d ...Se i follower potessero combattere sul ring insieme a te, sicuramente Logan Paul sarebbe avvantaggiato nel match che era in programma questa notte a SummerSlam 2022 contro The Miz. Eppure la nuova sup ...