Traffico Roma del 31-07-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 31 luglio 2022) LuceverdeBuona domenica mattina da Simone Cerchiara incidenti questa mattina nella zona sud disul Raccordo Anulare incidente questa notte tra la Pontina è la colomba in carreggiata interna chiuso il raccordo in direzione Fiumicino Aurelia con uscita obbligatoria lo svincolo della Pontina incidente di un’ora fa sulla via Laurentina anche qui la chiusura alvia Laurentina chiusa zona stazione della metro tra via del Serafico in viale Robert Schuman verso fuori direzione Fonte Ostiense Fonte Laurentina tra la via Ardeatina via di Trigoria ricordiamo la chiusura aldi via di Porta medaglia conseguenze di un incendio alla fine settimana scorso ancora fino alla prossima settimana lavori sulla via Ardeatina tra via di Tor Pagnotta e il raccordo trasporto pubblico chiusa la stazione metro di ...

Ilnelle due direzioni e' temporaneamente indirizzato in uscita su Via Tiburtina. Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell'emergenza e ...Ilnelle due direzioni è temporaneamente indirizzato in uscita su Via Tiburtina. Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell'emergenza e ... Traffico Roma del 30-07-2022 ore 19:30 - RomaDailyNews Intorno alle 11 di ieri una camionetta dei carabinieri bloccava il passaggio delle auto tra via Caterina Usai e via Follereau, a Villaggio Falcone. A quel punto passa una macchina, ...