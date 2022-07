Scotti | «Fedez e gli altri hanno un ego enorme Bravi nel loro campo | come gli sportivi | ma ignoranti»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 31 luglio 2022) Il Messaggero intervista Gerry. Nel 2015 aveva detto che a 60 anni si sarebbe ritirato e invece non l’ha ancora fatto. A parte le quattro edizioni da conduttore del Festivalbar, dal 1989 al 1992, ha sempre lavorato in studio: non s’è stufato? «Un po’, sì. Dopo 39 anni di carriera in tv vorrei uscire e mettermi a fare il divulgatore». L’anno prossimo gli anni di tv saranno quaranta: quale super potere c’è voluto per arrivare fin qui? «Non avere la puzza sotto il naso. Ho fatto un calcolo: all’ora di cena, sono entrato nelle case degli italiani almeno diecimila volte. In quella fascia oraria devi essere in sintonia con la gente. E poi c’è voluta un po’ di follia». La sua è stata rinunciare ad andare a Los Angeles per frequentare un corso di regia per gli spot pubblicitari e accettare invece la possibilità datagli da Claudio Cecchetto a Radio Deejay. «Tre giorni ...