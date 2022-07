Riccione, Giulia e Alessia Pisanu investite e uccise dal treno: le due sorelle avevano 17 e 15 anni (Di domenica 31 luglio 2022) Riccione , chi erano le due ragazze investite e uccise dal treno Frecciarossa diretto a Milano questa mattina attorno alle 7. Entrambe adolescenti e minorenni, erano due sorelle Giulia e Alessia ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022), chi erano le due ragazzedalFrecciarossa diretto a Milano questa mattina attorno alle 7. Entrambe adolescenti e minorenni, erano due...

monikindaaaa : RT @repubblica: Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto: 'Volate… - repubblica : Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto:… - Nutizieri : Riccione, Alessia e Giulia Pisano: le sorelle morte investite dal treno - lacittanews : Riccione, chi erano le due ragazze investite e uccise dal treno Frecciarossa diretto a Milano questa mattina attorn… - Gazzettino : Giulia e Alessia Pisanu, chi erano le due sorelle investite dal treno a Riccione: 17 e 15 anni, vivevano in provinc… -