Riccione, Alessia e Giulia Pisano: le sorelle morte investite dal treno (Di domenica 31 luglio 2022) Avevano 15 e 16 anni. Il dolore del paese alle porte di Bologna dove abitavano: "Siete volate via troppo presto" Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) Avevano 15 e 16 anni. Il dolore del paese alle porte di Bologna dove abitavano: "Siete volate via troppo presto"

infoitinterno : Riccione, Giulia e Alessia Pisanu investite e uccise dal treno - SouzaEluam : RT @repubblica: Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto: 'Volate… - monikindaaaa : RT @repubblica: Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto: 'Volate… - repubblica : Sorelle di 17 e 15 anni uccise dal treno a Riccione, sono Giulia e Alessia Pisanu. Il paese di Castenaso in lutto:… - Nutizieri : Riccione, Alessia e Giulia Pisano: le sorelle morte investite dal treno -