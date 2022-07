(Di domenica 31 luglio 2022) «Ogni vita è sacra e ogni sforzo deve essere messo in campo per salvare bambini, donne e uomini in difficoltà, restiamo però fortemente critici sul comportamento del...

fanpage : Sbarcheranno a Salerno i 387 naufraghi a bordo della Ocean Viking: 149 dei migranti sono minori, tra loro 9 bambini… - Agenzia_Ansa : Il ministero dell'Interno ha noleggiato un traghetto, il Pietro Novelli, che farà la spola 3 volte a settimana per… - Ultron65 : RT @ilgiornale: Le coste italiane sono al collasso: la nave Ocean Viking dirottata su Salerno con quasi 400 migranti. In 2000 a Lampedusa:… - francobus100 : Migranti, la nave Ocean Viking a Salerno e la Lega insorge: «Scelta scellerata» - Frankf1842 : RT @fanpage: Sbarcheranno a Salerno i 387 naufraghi a bordo della Ocean Viking: 149 dei migranti sono minori, tra loro 9 bambini con meno d… -

Lacisterna era partita da Malta il 28 luglio con destinazione Bengasi e nel tragitto si è trovata a soccorrere un natante carico diE così a Salerno sono pronti a sbarcare nelle prossime ora 387 clandestini a bordo dellaOcean Viking. Mentre i salernitani dovranno farsene carico, come se non avessero già abbastanza guai a ...Sbarcheranno a Salerno i 387 naufraghi a bordo della nave Ocean Viking. Le autorità italiane hanno assegnato il porto per lo sbarco dei migranti soccorsi dalla Ong. La decisione ha provocato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...