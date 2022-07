Liverpool, Firmino smentisce le voci di mercato: «Voglio restare» (Di domenica 31 luglio 2022) Liverpool, Roberto Firmino nega qualsiasi voce di mercato sul suo conto: «Amo questa squadra, questa città e i tifosi» Dopo la vittoria del Liverpool del Community Shield, Roberto Firmino ha commentato le voci di mercato sul suo conto, smentendole. Di seguito le sue parole. «Amo questa squadra, questa città e i tifosi. Sono qui al Liverpool e Voglio restare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), Robertonega qualsiasi voce disul suo conto: «Amo questa squadra, questa città e i tifosi» Dopo la vittoria deldel Community Shield, Robertoha commentato ledisul suo conto, smentendole. Di seguito le sue parole. «Amo questa squadra, questa città e i tifosi. Sono qui al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

