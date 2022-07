LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: fra poco lo sprint intermedio, poi si comincia a salire (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.17 Siamo a meno di 80 chilometri dal traguardo. 15.16 Rientrate intanto le cicliste rimaste attardate in precedenza. 15.14 Fra poco più di cinque chilometri lo sprint intermedio di Faucogney-et-la-Mer. 15.12 Abbiamo passato da poco la prima ora di gara. 15.08: E’ la FDJ – SUEZ – Futuroscope a fare l’andatura in testa al gruppo 15.05: Queste le atlete che si sono staccate dal gruppo: Van Den Broek-Blaak Chantal (Team Sd Worx), Christie Henrietta (Human Powered Health), Vallieres Magdeleine (Ef Education-Tibco-Svb), Raaijmakers Marit (Human Powered Health), Leth Julie (Uno-X Pro Cycling Team), Van Der Duin Maike (Le Col – Wahoo), Fonseca Barbara (St Michel – Auber93 We), Meertens Lone (Ag Insurance – Nxtg Team), Ysland Anne Dorthe ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.17 Siamo a meno di 80 chilometri dal traguardo. 15.16 Rientrate intanto le cicliste rimaste attardate in precedenza. 15.14 Frapiù di cinque chilometri lodi Faucogney-et-la-Mer. 15.12 Abbiamo passato dala prima ora di gara. 15.08: E’ la FDJ – SUEZ – Futuroscope a fare l’andatura in testa al gruppo 15.05: Queste le atlete che si sono staccate dal gruppo: Van Den Broek-Blaak Chantal (Team Sd Worx), Christie Henrietta (Human Powered Health), Vallieres Magdeleine (Ef Education-Tibco-Svb), Raaijmakers Marit (Human Powered Health), Leth Julie (Uno-X Pro Cycling Team), Van Der Duin Maike (Le Col – Wahoo), Fonseca Barbara (St Michel – Auber93 We), Meertens Lone (Ag Insurance – Nxtg Team), Ysland Anne Dorthe ...

