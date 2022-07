LIVE Inghilterra-Germania 0-0 calcio femminile, Finale Europei 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47 Inghilterra che gioca bene ma non riesce ad essere cinica sotto porta, mentre la Germania prova solamente con i contropiedi. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Inghilterra-Germania 0-0. 43? Germania che non forza i ritmi per far concludere questo primo tempo. 41? Kirby per un soffio non trova il pallone dopo un bel cross. 39? Angolo per l’Inghilterra, ancora Bronze pericolosa. 37? White con il piatto non trova la porta da buona posizione. 35? Inghilterra che gestisce abbastanza bene comunque il possesso palla. 33? Germania che alza il baricentro. 31? Fallo in attacco della ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.47che gioca bene ma non riesce ad essere cinica sotto porta, mentre laprova solamente con i contropiedi. A tra poco per il secondo45?iltempo,0-0. 43?che non forza i ritmi per far concludere questotempo. 41? Kirby per un soffio non trova il pallone dopo un bel cross. 39? Angolo per l’, ancora Bronze pericolosa. 37? White con il piatto non trova la porta da buona posizione. 35?che gestisce abbastanza bene comunque il possesso palla. 33?che alza il baricentro. 31? Fallo in attacco della ...

