Lampedusa senza pace: i controsensi della sinistra sull'emergenza migranti (Di domenica 31 luglio 2022) Nel fantastico mondo della sinistra, l'ansia da prestazione elettorale fa incappare spesso in iperboli e contraddizioni talmente palesi da soverchiare perfino il consueto spargimento di fango e veleni, talmente abusati da non spostare più nemmeno un voto. Nelle ultime ore c'è stato un vero e proprio crescendo di sortite confliggenti sia col principio di realtà che con la narrazione buonista dell'accoglienza indiscriminata. Partiamo dallo scoop di un autorevole quotidiano d'area: l'aumento dei flussi migratori dalla Libia dopo la caduta del governo Draghi farebbe parte della strategia russa di destabilizzare l'Italia attraverso i famigerati mercenari della Wagner, che non si occuperebbero più di contrastare le forze di Tripoli a difesa della Cirenaica di Haftar, ma sarebbero stati investiti ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Nel fantastico mondo, l'ansia da prestazione elettorale fa incappare spesso in iperboli e contraddizioni talmente palesi da soverchiare perfino il consueto spargimento di fango e veleni, talmente abusati da non spostare più nemmeno un voto. Nelle ultime ore c'è stato un vero e proprio crescendo di sortite confliggenti sia col principio di realtà che con la narrazione buonista dell'accoglienza indiscriminata. Partiamo dallo scoop di un autorevole quotidiano d'area: l'aumento dei flussi migratori dalla Libia dopo la caduta del governo Draghi farebbe partestrategia russa di destabilizzare l'Italia attraverso i famigerati mercenariWagner, che non si occuperebbero più di contrastare le forze di Tripoli a difesaCirenaica di Haftar, ma sarebbero stati investiti ...

