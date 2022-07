Il galà di Jennifer Lopez accende Capri | raccolti 8 mln per l’Ucraina Da Di Caprio a Renzi | i vip in platea

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 luglio 2022) “Sembra che vogliate ballare…E io vi daro’ la disco music stasera”. Cosi’, con una tutina tigrata cosparsa di cristalli (Roberto Cavalli), ha acceso ierisul palco allestito alla Certosa di San Giacomo per il gala di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma con Unicef:8 milioni di euro destinati alle emergenze in Ucraina e Siria). “Siete bellissimi stasera” ha aggiunto prima di infiammare i 950 ospiti tra cui anche Leonardo Dio oltre al cognato Casey Affleck, Jamie Foxx, Jared Leto. Inpure Flavio Briatore, Remo Ruffini, Diego Della Valle, Ermanno e Toni Scervino. Al tavolo di questi ultimi anche il senatore Matteo. Quattro le hit cantate da Mrs Affleck, come da programma (If you had my love, Waiting for tonight, Dance ...