GF Vip, il compagno di un'ex vippona condannato a 12 anni di carcere (Di domenica 31 luglio 2022) Giorgio De Stefano, fidanzato di Silvia Provvedi del duo 'Le Donatella', è stato condannato a dodici anni e otto mesi di carcere. L'uomo era già in carcere da diversi mesi e per questo motivo non ha potuto veder crescere la figlia Nicole, avuta proprio con Silvia Provvedi, che è nata il 18 giugno 2020 e dunque adesso ha poco più di due anni. L'ex gieffina non si è mai espressa sulla vicenda, ma dopo la condanna ha fatto sapere indirettamente di essere vicina al compagno con queste parole a corredo di una foto della sua piccola Nicole: "Buona notte dall'amore della mamma e del papà. A domani puzzola".

