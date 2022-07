Flavio Briatore in vacanza con Leni Klum e Nathan Falco. Sui social la prima foto con entrambi i figli (Di domenica 31 luglio 2022) ‘Tutti insieme appassionatamente’. Flavio Briatore è tornato a raccontare l’armonia della sua famiglia. In particolare attraverso una foto pubblicata su Instagram, in cui appare sorridente con i figli Nathan Falco e Leni Klum e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il quadro perfetto, in una cornice di affetto. È la prima volta che l’imprenditore si mostra insieme ai figli avuti dalle rispettive compagne. Leni Klum, classe 2004, è nata dall’amore con la modella Heidi Klum e, pur non avendola mai riconosciuta ufficialmente, Briatore ha con lei un buon rapporto: “Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) ‘Tutti insieme appassionatamente’.è tornato a raccontare l’armonia della sua famiglia. In particolare attraverso unapubblicata su Instagram, in cui appare sorridente con ie l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il quadro perfetto, in una cornice di affetto. È lavolta che l’imprenditore si mostra insieme aiavuti dalle rispettive compagne., classe 2004, è nata dall’amore con la modella Heidie, pur non avendola mai riconosciuta ufficialmente,ha con lei un buon rapporto: “Conci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, ...

FQMagazineit : Flavio Briatore in vacanza con Leni Klum e Nathan Falco. Sui social la prima foto con entrambi i figli - massimi89529615 : Flavio Briatore, ecco la figlia Leni: la prima volta sui social. La foto della famiglia 'allargata' - telodogratis : Flavio Briatore, vacanze con la famiglia allargata e la prima foto con “l’altra figlia” Leni - VanityFairIt : L'imprenditore si è mostrato per la prima volta sui social insieme a entrambi i figli Nathan Falco e Leni Klum e al… - zazoomblog : Flavio Briatore e la foto insieme a entrambi i figli per la prima volta - #Flavio #Briatore #insieme #entrambi -