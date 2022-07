Elisabetta Gregoraci, il gossip dell'estate: nuova fiamma per l'ex di Briatore? (Di domenica 31 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore non ha più ritrovato l' anima gemella . O almeno finora. Pare infatti che la showgirl 42enne abbia trovato un nuovo compagno che le ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022)dopo la fine del matrimonio con Flavionon ha più ritrovato l' anima gemella . O almeno finora. Pare infatti che la showgirl 42enne abbia trovato un nuovo compagno che le ...

leggoit : Elisabetta Gregoraci, il gossip dell'estate: nuova fiamma per l'ex di Briatore? - EnzoSulWeb : RT @telodogratis: Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore 12 anni più giovane (ed ex di Roberta Morise) - ilmessaggeroit : Briatore in vacanza con #elisabetta gregoraci e i #figli (anche Leni, avuta dalla modella Klum). La prima foto tutt… - Mariagenn59 : Leo DiCaprio anche lui in vacanza sull’isola,Alessandra Ambrosio, Lara Stone, Natasha Poli, Remo Ruffini, Marco Biz… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci chi è il suo (presunto) nuovo amore di 12 anni più giovane - #Elisabetta #Gregoraci #(presunt… -