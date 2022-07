Calciomercato Napoli, Meret in partenza? Un club estero su di lui (Di domenica 31 luglio 2022) Con l’arrivo di Kepa dal Chelsea, il Napoli si è tutelato per quanto riguarda il parco portieri. Questo acquisto, però, ha scontentato Alex Meret, che stava aspettando di scoprire il suo compagno di reparto prima di rinnovare. Per questo motivo, l’ex portiere dell’Udinese ha deciso di lasciare il Napoli: per lui potrebbe farsi avanti un club di Premier League. Meret Napoli Leicester Il Leicester, quasi certo di perdere Schmeichel, diretto verso il Nizza, ha bisogno di un nuovo estremo difensore di livello. Secondo quanto riporta Rai Sport, tra i nomi valutati, risalterebbe per l’appunto quello di Alex Meret. Il Napoli è fermo sulla valutazione del portiere italiano: 20 milioni (bonus compresi) più un’eventuale clausola sulla futura ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Con l’arrivo di Kepa dal Chelsea, ilsi è tutelato per quanto riguarda il parco portieri. Questo acquisto, però, ha scontentato Alex, che stava aspettando di scoprire il suo compagno di reparto prima di rinnovare. Per questo motivo, l’ex portiere dell’Udinese ha deciso di lasciare il: per lui potrebbe farsi avanti undi Premier League.Leicester Il Leicester, quasi certo di perdere Schmeichel, diretto verso il Nizza, ha bisogno di un nuovo estremo difensore di livello. Secondo quanto riporta Rai Sport, tra i nomi valutati, risalterebbe per l’appunto quello di Alex. Ilè fermo sulla valutazione del portiere italiano: 20 milioni (bonus compresi) più un’eventuale clausola sulla futura ...

