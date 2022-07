Un giovane nigeriano uccide un commerciante cinese a martellate (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Aggrediti a colpi di martello in un negozio, uno è morto e l'altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avellino. Le vittime sono un commerciante di origine cinese, titolare di un esercizio a Monteforte Irpino, e un avventore. Poco dopo le 9 un extracomunitario di origine nigeriana ha fatto irruzione nel negozio e, dopo una animosa discussione, ha afferrato un martello e ha colpito i due, che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, dove il 56enne commerciante cinese è deceduto. L'aggressore è stato invece bloccato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Il nigeriano ha 24 anni ed è stato fermato dai carabinieri a poca distanza dal negozio di articoli cinesi, lungo via Nazionale, alla periferia del comune irpino. Era in stato ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Aggrediti a colpi di martello in un negozio, uno è morto e l'altro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avellino. Le vittime sono undi origine, titolare di un esercizio a Monteforte Irpino, e un avventore. Poco dopo le 9 un extracomunitario di origine nigeriana ha fatto irruzione nel negozio e, dopo una animosa discussione, ha afferrato un martello e ha colpito i due, che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, dove il 56enneè deceduto. L'aggressore è stato invece bloccato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. Ilha 24 anni ed è stato fermato dai carabinieri a poca distanza dal negozio di articoli cinesi, lungo via Nazionale, alla periferia del comune irpino. Era in stato ...

