Razzo cinese 2022, "escluso impatto su Italia" (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Razzo cinese non cadrà sull'Italia. "E' possibile escludere la caduta di uno o più frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio" assicura il Dipartimento della Protezione civile in una nota sulla base "degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) al tavolo tecnico". "Ai lavori del tavolo tecnico, attivo dalla mattina del 28 luglio, hanno costantemente preso parte, oltre all'Asi, un membro dell'ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentati del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Centro Space Situational Awareness dell'Aeronautica, della Difesa – Covi e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome". Il Capo Dipartimento della ...

