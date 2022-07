Milan Femminile, parla Tucceri Cimini: “Molto contenta per il rinnovo” (Di sabato 30 luglio 2022) Linda Tucceri Cimini, giocatrice del Milan Femminile, ha parlato in esclusiva a 'Tuttosport'. Ecco le sue dichiarazioni integrali Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Linda, giocatrice del, hato in esclusiva a 'Tuttosport'. Ecco le sue dichiarazioni integrali

FIGCfemminile : ?? Ecco il calendario completo della Prima Fase della #SerieAFemminile @TIM_Official 2022/2023 ?? ?? Tutti i match s… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #MilanFemminile, parla #TucceriCimini: “Molto contenta per il rinnovo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #MilanFemminile, parla #TucceriCimini: “Molto contenta per il rinnovo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Tucceri: 'In Usa avremo sfide stimolanti. Rapinoe? Quando devo fare un tackle non penso a chi ho davanti': Linda Tu… - milansette : Tucceri: 'In Usa avremo sfide stimolanti. Rapinoe? Quando devo fare un tackle non penso a chi ho davanti' #acmilan… -