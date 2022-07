“Inquinato | anzi no” La strana storia del mare in Romagna

Domani

Il punto risultato, invece, è quello tra il comune di Gizzeria (CZ) e Lamezia Terme, in ... risulta che la situazione delle acque calabresi non è migliorata rispetto allo scorso anno...Il punto risultato, invece, è quello tra il comune di Gizzeria (CZ) e Lamezia Terme, in ... risulta che la situazione delle acque calabresi non è migliorata rispetto allo scorso anno... Il miracolo di Rimini, l’acqua inquinata tornata pulita in 24 ore Quando quindici anni fa entravo a scuola, c’era il collega che scherzando mi diceva: “Non ti hanno ancora arrestato” Non era per nulla facile parlare dell’ Ilva. E io non smettevo di occuparmene, a m ...Catanzaro – Sono 21 i punti monitorati in Calabria dai volontari e dalle volontarie di Goletta verde: 12 foci di fiumi o canali e 9 punti a mare. 6 campioni sono stati prelevati rispettivamente lungo ...