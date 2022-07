E’ il giorno di Kim Min-Jae: “Ho scelto subito Napoli, voglio avere un grande impatto in Serie A” (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ il giorno di Kim Min-Jae. Il neo acquisto del Napoli si è presentato in conferenza stampa presso il Teatro Tosti di Castel di Sangro. Di seguito le sue parole: “Il Napoli ha mostrato grande interesse nei miei confronti e io sono stato molto contento che un Club così importante mi abbia voluto. Ho accettato subito con gioia”. Kim si presenta in conferenza stampa a Castel di Sangro e manifesta la sua soddisfazione per essere arrivato in maglia azzurra. “La trattativa è stata semplice perchè ero interessato e orgoglioso della proposta del Napoli rispetto alle altre. E’ un Club che non ha bisogno di presentazioni, Il Napoli è il Napoli” Senti la responsabilità di essere arrivato al posto di Koulibaly? “Onestamente io non sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiE’ ildi Kim Min-Jae. Il neo acquisto delsi è presentato in conferenza stampa presso il Teatro Tosti di Castel di Sangro. Di seguito le sue parole: “Ilha mostratointeresse nei miei confronti e io sono stato molto contento che un Club così importante mi abbia voluto. Ho accettatocon gioia”. Kim si presenta in conferenza stampa a Castel di Sangro e manifesta la sua soddisfazione per essere arrivato in maglia azzurra. “La trattativa è stata semplice perchè ero interessato e orgoglioso della proposta delrispetto alle altre. E’ un Club che non ha bisogno di presentazioni, Ilè il” Senti la responsabilità di essere arrivato al posto di Koulibaly? “Onestamente io non sono ...

