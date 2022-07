Davide Crippa lascia il Movimento 5 Stelle: un nuovo partito di ex grillini in arrivo? (Di sabato 30 luglio 2022) L’ex capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle Davide Crippa lascia il partito. Lo annuncia lui stesso all’agenzia di stampa Agi: «Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5s. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo», esordisce Crippa. Poi accusa: «Ho lavorato fino all’ultimo momento utile per evitare quanto accaduto, ma i vertici hanno scelto la strada della rottura su tutti i fronti, anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese, attraversato da una crisi senza precedenti, che va ad aggravarsi di giorno in giorno. Non comprendo più il progetto politico del M5S, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l’orizzonte comune che ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) L’ex capogruppo alla Camera delil. Lo annuncia lui stesso all’agenzia di stampa Agi: «Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto are il M5s. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo», esordisce. Poi accusa: «Ho lavorato fino all’ultimo momento utile per evitare quanto accaduto, ma i vertici hanno scelto la strada della rottura su tutti i fronti, anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese, attraversato da una crisi senza precedenti, che va ad aggravarsi di giorno in giorno. Non comprendo più il progetto politico del M5S, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l’orizzonte comune che ...

Agenzia_Ansa : 'Saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo campo, il campo giusto', dice il leader del M5s Giuseppe Conte, in un… - HuffPostItalia : Davide Crippa lascia M5S: 'Volge lo sguardo indietro, verso una politica estremista e barricadiera' - Libero_official : #Crippa, capogruppo #M5s alla Camera, lascia il Movimento dopo 14 anni: 'E' un partito che si guarda indietro, su… - gabrapisarda : RT @pietroraffa: == 'Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5S. Si tratta per me di un gesto molto soffe… - _I_l_e_a_n_a_ : Davide Crippa lascia il Movimento 5 stelle -