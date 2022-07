Canoa | De Gennaro | ' stagione incredibile con un argento europeo e ora uno mondiale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Ausburg, 30 lug. (Adnkronos) - "Se ci penso è stata una, une uno, inoltre Augsburg non è mai stato uno dei miei campi prefetti e dietro questo risultato c'è tanto lavoro. Sono super contento di aver gestito la situazione e di aver avuto un rendimento costante sia in qualifica dove sono terzo che in semifinale (2° tempo, ndr)". Sono le parole del neo vice campione del mondo Giovanni Deai mondiali di cano slalom nel K1. "C'era davvero tanta pressione, migliaia di persone che si facevano sentire, un pubblico caldissimo. Sono davvero felice per questo risultato, certo all'inizio un po' di rammarico c'è stato ma è andato via subito. Sono fiero di me e di come ho gestito tutto questo, da bambino guardavo le ...