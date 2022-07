Calciomercato Milan: in difesa uno tra Diallo e Tanganga (Di sabato 30 luglio 2022) per rinforzare il pacchetto arretrato Il Calciomercato del Milan non si fermerà al grande colpo Charles De Ketelaere. I rossoneri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, puntano a portare a Milano un difensore centrale. Il primo nome sulla lista è Abdou Diallo del PSG ma resta sempre viva l’opzione Tanganga. A centrocampo salgono le quotazioni di Carney Chukwuemeka, per il quale l’Aston Villa fa una valutazione di 20 milioni di sterline. Forte è la concorrenza di Barcellona e PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) per rinforzare il pacchetto arretrato Ildelnon si fermerà al grande colpo Charles De Ketelaere. I rossoneri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, puntano a portare ao un difensore centrale. Il primo nome sulla lista è Abdoudel PSG ma resta sempre viva l’opzione. A centrocampo salgono le quotazioni di Carney Chukwuemeka, per il quale l’Aston Villa fa una valutazione di 20 milioni di sterline. Forte è la concorrenza di Barcellona e PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

