Ballando con le stelle, la disperazione della protagonista: morto il giovane ballerino | Una tragedia straziante (Di sabato 30 luglio 2022) Dmitro aveva solo 13 anni quando è stato colpito dalle bombe in Ucraina: per lui non c’è stato nulla da fare. Ballando con le stelle è senza dubbio uno dei programmi maggiormente apprezzati dai telespettatori, che proprio in queste settimane attendono con ansia novità in merito alla nuova stagione della trasmissione condotta su Rai 1 da Milly Carlucci. Tra i tanti protagonisti che sono riusciti a farsi conoscere in questo format c’è anche Anastasia Kuzmina, apprezzata maestra di Ballando con le stelle. La sua passione per la danza è cominciata già in tenera età, tanto da farla diventare la sua professione. Nata in Ucraina, Anastasia Kuzmina si è poi trasferita con la sua famiglia a Bologna per cercare lavoro e una condizione di vita migliore. Nonostante ciò, sia Anastasia che i ... Leggi su kronic (Di sabato 30 luglio 2022) Dmitro aveva solo 13 anni quando è stato colpito dalle bombe in Ucraina: per lui non c’è stato nulla da fare.con leè senza dubbio uno dei programmi maggiormente apprezzati dai telespettatori, che proprio in queste settimane attendono con ansia novità in merito alla nuova stagionetrasmissione condotta su Rai 1 da Milly Carlucci. Tra i tanti protagonisti che sono riusciti a farsi conoscere in questo format c’è anche Anastasia Kuzmina, apprezzata maestra dicon le. La sua passione per la danza è cominciata già in tenera età, tanto da farla diventare la sua professione. Nata in Ucraina, Anastasia Kuzmina si è poi trasferita con la sua famiglia a Bologna per cercare lavoro e una condizione di vita migliore. Nonostante ciò, sia Anastasia che i ...

