Alika ucciso tra l'indifferenza dei passanti. E qualcuno riprendeva con il cellulare (Di sabato 30 luglio 2022) Erano diversi coloro che, alle 14.30 di ieri pomeriggio in corso Umberto I, nel centro di Civitanova Marche , hanno assistito all’omicidio di Alika Ogorchukwu , ma nessuno ha separato la vittima dal... Leggi su feedpress.me (Di sabato 30 luglio 2022) Erano diversi coloro che, alle 14.30 di ieri pomeriggio in corso Umberto I, nel centro di Civitanova Marche , hanno assistito all’omicidio diOgorchukwu , ma nessuno ha separato la vittima dal...

lapoelkann_ : “Ucciso clochard nigeriano a colpi di stampella da un italiano. Alika, questo il suo nome, avrebbe fatto apprezzame… - fanpage : Alika Ogorchukwu, un 39enne di origine nigeriana, è stato ucciso oggi per strada a Civitanova Marche. L’avvocato Fr… - mannocchia : Alika ucciso per strada, l'avvocato a - FabioDeMasi : Il fratello Alika è stato ucciso in strada in Italia da un delinquente razzista. È stato filmato. Nessuno lo ha aiu… - lavertigineee : RT @fracco_: Alika Ogorchukwu era un uomo di origini nigeriane. Aveva 39 anni, una moglie e un figlio di otto mesi. Era un ambulante, inval… -