VIDEO | Il consiglio di CAVANI a OLIVERA sul NAPOLI! (Di venerdì 29 luglio 2022) Mathias OLIVERA rivela cosa gli ga detto CAVANI prima di approdare al Napoli. #Napoli #Sscnapoli #calciomercato #OLIVERA #CAVANI Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Mathiasrivela cosa gli ga dettoprima di approdare al Napoli. #Napoli #Sscnapoli #calciomercato #

juventusfc : Un nuovo appuntamento su @Twitch_Italy direttamente dagli Stati Uniti per vivere insieme l'atmosfera del nostro Sum… - Giorgiolaporta : Faccio un appello ai leader del #centrodestra per una delle poche persone che ha difeso strenuamente la nostra… - elenabonetti : Se un ex Presidente del Consiglio fa prevalere i consensi del suo partito sull’interesse del Paese è estremamente a… - pinegaps : RT @strange_days_82: Consiglio i politici di essere seri e non cercare di prendere per il culo la gente. Con internet, con tutti i video e… - zizionice : RT @a_lambardi: @settemari @_unmoscone_ @zizionice @AbeliiPongo Io dico e consiglio di guardare i loro video e servizi, ognuno poi valuta s… -