Tutti a Venezia per un evento senza precedenti: si danza sull'acqua (Di venerdì 29 luglio 2022) La Biennale danza 2022 volge al termine con il potente Jurrungu Ngan-ga/Straight Talk della compagnia australiana Marrugeku e con il visionario Requiem: Fire in the Air of the Earth (rivisitazione del Requiem in re minore di Mozart) di Kyle Abraham, ma, soprattutto con un “fuoco d’artificio”: come memorabile finale il direttore, Wayne McGregor, ha pensato a un omaggio grande stile al rivoluzionario coreografo Merce Cunningham riallestendo l’Event da lui ideato il 14 settembre 1972 in piazza San Marco. Esattamente cinquanta anni fa. Piazza San Marco Event di Merce Cunningham, 1972 (© Foto Studio Ferruzzi, ASAC/Archivio Storico della Biennale di Venezia). Leggi anche › Un’estate tutta da danzare con Bolle, Ferri e le altre star ... Leggi su iodonna (Di venerdì 29 luglio 2022) La Biennale2022 volge al termine con il potente Jurrungu Ngan-ga/Straight Talk della compagnia australiana Marrugeku e con il visionario Requiem: Fire in the Air of the Earth (rivisitazione del Requiem in re minore di Mozart) di Kyle Abraham, ma, soprattutto con un “fuoco d’artificio”: come memorabile finale il direttore, Wayne McGregor, ha pensato a un omaggio grande stile al rivoluzionario coreografo Merce Cunningham riallestendo l’Event da lui ideato il 14 settembre 1972 in piazza San Marco. Esattamente cinquanta anni fa. Piazza San Marco Event di Merce Cunningham, 1972 (© Foto Studio Ferruzzi, ASAC/Archivio Storico della Biennale di). Leggi anche › Un’estate tutta dare con Bolle, Ferri e le altre star ...

Ash71Pietro : #Venezia79 - Settimana Internazionale della Critica: tutti i film in concorso nella 37° edizione - taximanF100 : RT @veneziaunica: ?? Vieni a scoprire la #ScalaContarinidelBovolo, un meraviglioso gioiello nascosto nel cuore di #Venezia! ?? Tutti i giorn… - Luna_di_Venezia : @viasyba Non di tutti. - Luna_di_Venezia : @jetlon85 @Sax7374 Non è questione di difendere...è semplicemente la verità ???? l'hanno detto in tutte le salse tutt… - ilciccio67 : @Luna_di_Venezia A me, per non sbagliare, stavano profondamente sul cazzo tutti e due. Solo che de Ligt lo è stato… -