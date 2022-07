Scuole paritarie, l’informativa sul trattamento dei dati personali 2022/23 (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto disposto dal D.M. 83/2008 i gestori o i rappresentanti legali delle Scuole paritarie, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, dichiarano al competente Ufficio Scolastico Regionale (nelle forme indicate da ciascun ufficio) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. Il Ministero ha pubblicato oggi l'informativa sulle rilevazioni L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo quanto disposto dal D.M. 83/2008 i gestori o i rappresentanti legali delle, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, dichiarano al competente Ufficio Scolastico Regionale (nelle forme indicate da ciascun ufficio) la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. Il Ministero ha pubblicato oggi l'informativa sulle rilevazioni L'articolo .

AniefTorino : Scuole Paritarie – dichiarazione di funzionamento as 2022/23 - SanremoNews : Imperia, il consiglio comunale modifica il regolamento della Tari: esenzione per le scuole paritarie e novità per l… - imperianews_it : Imperia, il consiglio comunale modifica il regolamento della Tari: esenzione per le scuole paritarie e novità per l… - ilnazionaleit : Imperia, il consiglio comunale modifica il regolamento della Tari: esenzione per le scuole paritarie e novità per l… - silviaaaaa28 : @notaapiede Sì ma anche a Confindustria, ai boss della sanità privata, alle scuole 'paritarie'... Lunga la compagnia... -