Roma, sempre più rapine nei negozi: 5 arresti in poche ore

Continuano, incessanti, i controlli da parte dei Carabinieri contro furti e rapine che da tempo stanno colpendo la Capitale. Nelle ultime 48 ore sono diversi gli esercizi commerciali finiti nel mirino di rapinatori. Purtroppo, queste vicende, sempre più frequenti, stanno destando non poche preoccupazioni.

Gli arresti

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno innanzitutto arrestato un cittadino nigeriano di 43 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso fuori dal centro commerciale di via di Valle Aurelia con diverse bottiglie di superalcolici, per un totale di 120 euro. In via Gioberti invece, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un uomo di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti, perché gravemente indiziato ...

